Sergen Yalçın transferde önceliğini açıkladı

16 Temmuz 2021 Cuma, 16:55

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, transfer raporunu yönetime sundu.

Beşiktaşlı gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Yalçın, transferde önceliğini açıkladı.

Önceliğin iyi ekip kurmak olduğunu açıklayan Yalçın "Önceliğimiz yıldız futbolcu almak değil, iyi bir ekip kurmak ve o ekipte sonuna kadar mücadele edecek karakterli oyuncu almak" dedi.

En son 2017 - 2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 4 yıl aranın ardından tekrar Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonuna dönüş yapacak.