Menemenspor Portekizli sol kanat ile kadrosunu güçlendirdi

Menemenspor, Portekizli sol kanat Toni Correia Gomes'i transfer ettiğini açıkladı.

DHA
16 Temmuz 2021 Cuma, 14:32
Menemenspor Portekizli sol kanat ile kadrosunu güçlendirdi
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İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig takımlarından Menemenspor, Portekizli sol kanat Toni Correia Gomes'le anlaştı.

İngiliz devi Liverpool'un altyapısında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak Forest Green Rovers, Portekiz'de Arouca, Mısır'da ise Harras El Hodoud ve son olarak Tala'ea El Gaish kulüplerinde oynadı.

Gomes, geçen sezon Mısır Ligi'nde sadece 3 maçta görev aldı.


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