Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca, Al Nassr'da
2016'dan 2018'e kadar Beşiktaş formasını giyen Talisca, Suudi Arabistan Ligi'nde mücadele eden Al Nassr ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın Guangzhou Evergrande forması giyen eski futbolcusu Talisca, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli ekiple üç yıllık sözleşme imzaladı.
2016 yılında Portekiz ekibi Benfica'dan Beşiktaş'a iki yıllığına kiralık olarak giden Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla 55 maçta 27 gol kaydetmişti. 2018 yılında ise Benfica'dan Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'ye kiralık giden Talisca, ertesi sezon Guangzhou'ya bonservisi ile transfer olmuştu.
Al Nassr, transferi bu paylaşımla duyurdu:
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