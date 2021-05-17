Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca, Al Nassr'da

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:42

Beşiktaş'ın Guangzhou Evergrande forması giyen eski futbolcusu Talisca, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli ekiple üç yıllık sözleşme imzaladı.

2016 yılında Portekiz ekibi Benfica'dan Beşiktaş'a iki yıllığına kiralık olarak giden Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla 55 maçta 27 gol kaydetmişti. 2018 yılında ise Benfica'dan Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'ye kiralık giden Talisca, ertesi sezon Guangzhou'ya bonservisi ile transfer olmuştu.

Al Nassr, transferi bu paylaşımla duyurdu:



