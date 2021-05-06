Sergen Yalçın'ın eski sözleri derbi öncesi gündeme geldi
Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında söylediği sözler gündeme geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, yorumculuk zamanlarında Fatih Terim hakkında söylediği sözler sosyal medyada yankı uyandırdı.
İşte Yalçın'ın, Terim hakkında kullandığı ifadeler "Her kulüp Fatih Terim gibi teknik direktöre sahip olmak ister. Biz hep kötülükten besleniyoruz. Fatih Terim'e yara vermek için pozisyon kovalıyoruz. Elimizde böyle değerli bir adam var ama hep beraber onu aşağılamaya çalışıyoruz. Federasyon, basın,kulüpler hepsi buna uğraşıyor. Türkiye'ye bir daha Fatih Terim gibi teknik direktör gelmez. Ancak ben başlarsam gelir."
Fatih Terim ile Sergen Yalçın'ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:
Fatih Terim ile Sergen Yalçın, Cumartesi günü derbide üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi 0-0 sona ermişti. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'taki derbiyi ise siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.
Süper Lig: 17.01.2021 (Sergen Yalçın) Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
Süper Lig: 15.03.2020 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Sergen Yalçın)
Süper Lig: 22.09.2019 (Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)
Süper Lig: 2.02.2019 (Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)
Süper Lig: 11.03.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1 (Sergen Yalçın)
Video Haberler
- Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
- Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi
- İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren olay!
- Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
- Dikkat! Covid-19 geçirenlerde görülüyor
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp'ta süre doluyor!
- '1.100 TL'lik pandemi yardımı' ile ilgili yeni gelişme!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- Peker'in açıklamasında Berat Albayrak ayrıntısı
- ABD'den Hakan Atilla kararı!
- Kimin tutuklandığını biliyor musunuz?
- Ebru Baki'nin programında yeni gelişme
- Sedat Peker'den 'Tolga Ağar' iddiaları
- 'Tam kapanma' 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı?
- Yılmaz ve Salman'dan Hıncal Uluç'a Tarkan göndermesi