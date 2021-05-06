Sergen Yalçın'ın eski sözleri derbi öncesi gündeme geldi

06 Mayıs 2021 Perşembe, 22:48

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, yorumculuk zamanlarında Fatih Terim hakkında söylediği sözler sosyal medyada yankı uyandırdı.

İşte Yalçın'ın, Terim hakkında kullandığı ifadeler "Her kulüp Fatih Terim gibi teknik direktöre sahip olmak ister. Biz hep kötülükten besleniyoruz. Fatih Terim'e yara vermek için pozisyon kovalıyoruz. Elimizde böyle değerli bir adam var ama hep beraber onu aşağılamaya çalışıyoruz. Federasyon, basın,kulüpler hepsi buna uğraşıyor. Türkiye'ye bir daha Fatih Terim gibi teknik direktör gelmez. Ancak ben başlarsam gelir."

Fatih Terim ile Sergen Yalçın'ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

Fatih Terim ile Sergen Yalçın, Cumartesi günü derbide üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi 0-0 sona ermişti. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'taki derbiyi ise siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.

Süper Lig: 17.01.2021 (Sergen Yalçın) Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig: 15.03.2020 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Sergen Yalçın)

Süper Lig: 22.09.2019 (Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Süper Lig: 2.02.2019 (Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Süper Lig: 11.03.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1 (Sergen Yalçın)