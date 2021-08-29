Sergio Perez, Belçika Grand Prix'sinden çekildi

29 Ağustos 2021 Pazar, 15:46

Formula 1'de sezonun ikinci yarısındaki ilk yarış olan Belçika Grand Prix'si öncesinde Sergio Perez kaza yaptı.

Meksikalı pilot, pist kontrolü için atılan turlar sırasında aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Takım telsizinden yapılan açıklamada, ön süspansiyonun kırıldığı ve onarılamayacağının belirtilmesinin ardından Sergio Perez yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

"GÖRÜŞ ÇOK ZAYIF"

Dün yapılan sıralama turlarında ikinci sırayı alan Williams pilotu George Russell, yarış öncesindeki turlarda takım telsizinden, "Görüş çok zayıf. Önümdeki aracın altı saniye gerisindeyken bile düzgün göremiyorum." ifadelerini kullandı.