Sergio Ramos'un geleceği için kritik dört gün

21 Mayıs 2021 Cuma, 09:47

Kaptanlığını yaptığı İspanyol devinde sözleşmesinin sonuna gelen Ramos henüz yeni sözleşme imzalamadı. Real Madrid oyuncuyla dirsek temasını sürdürürken yıldız futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle henüz adımlar atılmadı.

Marca'nın haberine göre, Sergio Ramos'un Real Madrid'deki geleceğini dört günlük kritik süreç belirleyebilir.

Real Madrid 22 Mayıs Cumartesi günü ligin son maçında Villarreal ile karşılaşacak. Bu maçın sonunda şampiyon belli olacak. Ardından da İspanya Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu açıklanacak. Real Madrid ile sezonu iyi bitirmek isteyen Ramos, Avrupa Şampiyonası kadrosunda da yer almak istiyor.

Kısa süre içinde yaşanacak bu gelişmeler Sergio Ramos'un Real Madrid'deki durumu için de belirleyici olacak. 35 yaşındaki oyuncunun adı Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi Avrupa devleriyle anılıyor.

Yıldız savunmacı bu sezon Real Madrid'te çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti.