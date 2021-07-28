Breaking Bad'in ‘Saul Goodman’ı Bob Odenkirk, sette fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:05

Breaking Bad dizisinin öncesini anlatan 'Better Call Saul' adlı dizide Saul Goodman'ı canlandıran Bob Odenkirk, Salı günü dizinin New Mexico'daki setinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

GECEYİ HASTENEDE GEÇİRDİ

Odenkirk'e yakın olan bir kişinin Associated Press'e verdiği bilgiye göre, 58 yaşındaki ünlü oyuncu, geceyi set çalışanlarının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede geçirdi. Odenkirk'in fenalaşmasının neden kaynaklandığı ve hastanede ne kadar kalacağı kesin olarak belli değil.

"Better Call Saul" ekibi, olay gerçekleştiğinde, dizinin 6. ve son sezonunun çekimleri için setteydi.

'BETTER CALL SAUL'UN KONUSU NE?

Better Call Saul dizisinin başlıca konusunu küçük çaplı bir avukat olan Saul Goodman karakterinin hayatı oluşturuyor. Dizinin odak noktasında olan Saul Goodman kendi halinde yaşayan ve avukatlık yapan birisidir.

Breaking Bad dizisinin öncesini anlatan dizide Saul Goodman'ın nasıl ahlak yoksunu bir adama dönüştüğü işlenmektedir. Her sezon farklı bir hikaye anlatılarak olaylar gelişmektedir.

2015 yılında yayın hayatına başlayan dizi 5 sezondur devam ediyor. Dizinin 6 sezon çekimlerine Los Angeles'ta başlandı.