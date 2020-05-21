Seyahat izni için kullanılacak HES kodu kullanıma açıldı

21 Mayıs 2020 Perşembe, 11:12

Seyahat izni için kullanılacak kod "Hayat Eve Sığar" (HES) uygulamasından temin edilecek. Kod bugün itibarıyla kullanıma açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs tarihinde, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulünün "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu kontrolü ile sağlanacağını açıklamıştı.

HES KODU NASIL ALINIR?

Seyahat kodu olan HES kodunu almak için öncelikle 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını indirmek gerekiyor. Uygulama üzerinden "Hes Kodu işlemleri" bölümüne girilir. Bu bölümden Hes Kodu oluştur sekmesine tıklanır ve kodun kullanım süresi seçilir.

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeden HES kodu almak için ise; HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarası'nın son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılması gerekiyor.