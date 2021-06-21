Sezgin Baran Korkmaz ile fotoğrafı çıkan Yargıtay Üyesi Nemli'den açıklama

21 Haziran 2021 Pazartesi, 14:21

Yargıtay üyesi Tekman Savaş Nemli, hakkında "kara para aklamak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sezgin Baran Korkmaz ile aynı karede olduğu fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir restoranda çekilen fotoğraf sosyal medyada "Sezgin Baran Korkmaz Yargıtay Üyesi ile birlikte" notyula paylaşılmıştı. Fotoğrafta, Yargıtay üyesi Tekman Savaş Nemli'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

YARGITAY ÜYESİ: AYNI ORTAMDA BULUNDUK

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nemli, "Şahsımın da yer aldığı fotoğraf üzerine yapılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Nemli devamında, "Fotoğraf karesinde yer alan Avukat Mehmet Demir 11 yıl önce verdiğim vekâlet ile şahsımın avukatı olup, Sezgin Baran Korkmaz ile bu vesileyle aynı ortamda bulunduk. Bunun dışında adı geçen SBK ile herhangi bir hukukum yoktur" dedi.

Nemli şunları söyledi:

"Adı geçen şahıs hakkındaki herhangi bir soruşturmadan haberimin olmadığı gibi, basından öğrendiğim kadarıyla yine adı geçen şahıs hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlığına el koyma kararlarının 9 Ekim 2020 tarihinde alındığı ve daha sonra bu kararların kaldırıldığı belirtildiğinden ilgi kurulması da anlamsızdır. Ayrıca şahsıma yönelik suç oluşturacak haber ve yorumlar hakkında yasal yollara başvuracağım."