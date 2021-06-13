Ünlü anketçi son verileri paylaştı: 2 parti sıra dışı bir sıçrama yapıyor
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketten önemli ayrıntılar paylaştı. Özkiraz, sonuçları "Sağ iktidar çok hızlı bir düşüş içine girecek" diye yorumladı.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti ve Deva Partisi'nin sıra dışı bir sıçrama yaptığını belirtti.
"SAĞ İKTİDAR ÇOK HIZLI BİR DÜŞÜŞ İÇİNE GİRECEK"
"Son anketimizin ham datalarına göre İYİ Parti ve Deva Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor" bilgisini paylaşan Özkiraz, "Bu da bize sağ iktidarın çok hızlı bir düşüş içine gireceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Özkiraz'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
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