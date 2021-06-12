Sezgin Baran Korkmaz'a "10 milyon Euro ver bakanla aranı düzelteyim” diyen gazeteci kim?

12 Haziran 2021 Cumartesi, 17:51

Gazeteci Sevilay Yılman, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, son videosunda bahsettiği SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile maddi ilişkiye giren gazeteciler hakkında "Otelinde kalan, yalısına gidip zarf içinde aylık maaşını alan, '10 milyon Euro ver senin filanca bakanla aranı düzelteyim' diyen gazeteciler, haramzadeler değil ben konuşuluyorum" ifadelerini kullandı.

'NE GARİP DEĞİL Mİ?'

Sevilay Yılman, sosyal medyada kendisine gelen "Niye otellerde kalanların, çantayla para taşıyanların mal varlığı gündemde değilken Sevilay Hanım gündemde anlamadım" tweetini alıntılayarak "Ne güzel bir tespit! Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kalan, yalısına gidip zarf içinde aylık maaşını alan, “10 milyon Euro ver senin filanca bakanla aranı düzelteyim” diyen gazeteciler, haramzadeler değil ben konuşuluyorum. Ne garip değil mi?" paylaşımı yaptı.