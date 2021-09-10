SGK kapsamında olan 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarılacak

10 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aldığı yeni kararla daha önce reçetelere yazılan, yıllarca hastaların ücretsiz alabildiği 52 ilacı artık ödemeyecek. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan listeden çıkarılan ilaçlar arasında, kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap giderici spreyler, pandemi döneminde en çok kullanılan ağız ve boğaz spreyleri, bebeklerin diş çıkarırken ağrılarında kullanılan diş jellerinin bulunduğunu söyledi.

Eşdeğer ilaç taban fiyat uygulaması da yüzde 5’e düşürüldü. Saydan, yapılan değişiklikle ilgili “SGK, 15 Ekim’den sonra 52 ilacı geri ödemeyecek ve tebliğden beş işgünü sonra 147 ilacı da on günde birer kutu olacak şekilde ve kurumun belirleyeceği sabit bir fiyattan ödeyeceği için vatandaşın vereceği fiyat farkı da daha çok olacak. Ayrıca eşdeğer fiyat referans bandı farkları ise yüzde 10’dan yüzde 5’e çekildi. Eşdeğer ilaçlardan alınacak farklar yüzde 5 artmış oluyor. Vatandaşın cebinden çıkacak fiyat farkı fazlalaşmış olacak” dedi.

BAŞKA İLAÇLAR DA OLACAK

Sağlıkta tasarruf yapılamayacağını belirten Saydan, şunları söyledi: “Bu düzenlemenin bir başlangıç olduğunu başka ilaç gruplarının da yavaş yavaş ödeme kapsamından çıkacağını düşünüyoruz. Vatandaşın ilaçlara ulaşımı engellenmiş ve cebinden ilaç için çıkacak olan ücret fazlalaşmış olacak. Her şeyden tasarruf edilir ama sağlıktan tasarruf edilmez.”

EŞİTSİZLİK ARTACAK

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise “Geri ödeme kapsamından çıkarılan ilaçların fiyatlarında bir süre sonra belirgin artışlar olduğuna, alım gücü düşen vatandaşların bu ilaçlara erişemediğine daha önce pek çok kez tanık olduk. Sağlığa erişimde eşitsizliğin daha da artacağı ortadadır. Alınan bu kararlar, sağlığı koruma görevi üstlenen sosyal devlet anlayışına uygun değildir. Kararların gözden geçirilmesi, yanlıştan bir an önce dönülmesi çağrısında bulunuyor ve bir kez daha vurguluyoruz: Sağlıkta tasarruf olmaz” dedi.