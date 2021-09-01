SGK Başkanı görevden alındığını duyurdu: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'nı vekaleten yürüten İsmail Yılmaz görevden alındı. Yılmaz’ın yerine, SGK'de çeşitli kademelerde yöneticilik yapan Cevdet Ceylan'ın getirildiği öğrenildi.
SGK Başkan Vekilliği'ne 2 Ocak 2020 tarihinde atanan İsmail Yılmaz, 20 aydır yürüttüğü bu görevden alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özel kalem emrine verildi.
Yılmaz, SGK çalışanlarına bir veda mesajı yollarken sosyal medya hesabından da kısa bir açıklama yaptı. Yılmaz, "27 yıldır memuriyetten genel müdürlüğe görev aldığım kurumumda, Kurum Başkan Yardımcılığı ve Kurum Başkan Vekilliği görevim, bakanlık özel kaleme çekilmem nedeni ile sona ermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atadığı bu görevler için şükranlarımı sunuyorum” dedi.
İsmail Yılmaz'ın yerine ise 2011-2014 yılları arasında SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sonrasında ise SGK Başkan Yardımcılığı ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Cevdet Ceylan'ın getirildiği öğrenildi.
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