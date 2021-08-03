Şiddete maruz bırakılan 4 yaşındaki çocuk, 9 gün yoğun bakımda kaldı
Ağrı’da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 4 yaşındaki M.S., izinli olarak gönderildiği evinde üvey babası tarafından şiddete maruz bırakıldı. M.S. 9 gün yoğun bakımda kalırken, anne Zeynep T. ve üvey baba Sıddık Taşkesen ise tutuklandı.
Daha önce ağabeyi ile birlikte kaldığı sevgi evinden annesi ve üvey babası tarafından alınmak istenen M.S., ailenin isteği üzerine gerekli incelemeler yapıldıktan sonra hem Kurban Bayramı’nı aile ortamında geçirmesi hem de aile ortamının incelenmesi amacıyla annesi Zeynep T. ve üvey babası Sıddık Taşkesen'e teslim edildi.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Anne ve üvey babasına teslim edilen M.S., iddiaya göre Kurban Bayramı'nın üçüncü günü, üvey babası Taşkesen tarafından şiddete maruz bırakıldı. Kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuk, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastanede yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakımda kalan M.S., hayati tehlikeyi atlattı.
TUTUKLANDI
Yaşanan olaydan sonra anne ile üvey baba polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALAR YAPILACAK'
Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, yargı sürecinin takip edileceğini ve faillerin en ağır cezayı alması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını belirtti.
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