Şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı’nda yangın!

10 Eylül 2020 Perşembe, 13:58

Lübnan’da geçtiğimiz 4 Ağustos’ta şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı’nda yangın çıktı.

Yangını söndürmek için olay yerine 3 itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bölgedeki atık yığınlarında çıktığı ve ekipler tarafından kontrol altına alındığı aktarıldı.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0 — Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020

190’DAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü.