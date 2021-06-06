Sifan Hassan, kadınlar 10 bin metrede dünya rekoru kırdı

06 Haziran 2021 Pazar, 17:28

Etiyopya asıllı Hollandalı uzun mesafe koşucusu Sifan Hassan, Kıtalararası Altın Tur'un Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen bugünkü ayağında yaptığı 29 dakika 6 saniye 82 saliselik dereceyle kadınlar 10 bin metre dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Geçmişte Avrupa 1500 metre, 3000 metre, 5000 metre ve yarı maraton rekorlarını da kıran 28 yaşındaki maraton koşucusu, bugünkü rekoruyla Almaz Ayana'nın 2016 Rio Olimpiyatları'ndaki derecesini 10 saniye daha geliştirdi.

2008 yılında Etiyopya'dan Hollanda'ya mülteci olarak gelen Hassan, yarışın ardından dünya rekoru kırdığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.