'Şiirin Yüzleri' sergisi Çankaya'da
Sanatçı İbrahim Demirel'in 21 Mart Dünya Şiir Günü için hazırladığı "Şiirin Yüzleri Ankara" fotoğraf sergisi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverler ile buluştu.
Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi, Dünya Şiir Günü etkinleri kapsamında fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel'in "Şiirin Yüzleri Ankara" sergisine ev sahipliği yapıyor. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 21 Mart'ta açılan sergi, 18 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak.
ŞAİRLER VE ŞİİRLER
Bugüne kadar sayısız fotoğraf sergisine imza atan İbrahim Demirel, bu defa farklı bir sergi ile sanatseverlerin karşısına çıktı. Sergi, Demirel tarafından çekimleri gerçekleştirilen, Ankaralı veya Ankara'da yaşamış, hayatta olan ya da yaşamını yitirmiş 115 şairin portresinden ve her şairin portresine eşlik eden bir şiirinden oluşuyor.
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