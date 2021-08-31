Sinop'ta selde kaybolanları arama çalışmaları sürüyor

31 Ağustos 2021 Salı, 13:08

Sinop'ta 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından halen bulunamayan kayıplar AFAD, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince ırmak yatakları ve denizde aranıyor.

Sinop'ta denizde sürdürülen çalışmalar Ayancık, Gebelit, Sinop merkez ve Akliman bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Polis dalgıç ekipleri, Akliman bölgesinde arama çalışması yaptı.

Her gün sabah saatlerinde başlayan arama çalışmaları hava kararıncaya kadar sürüyor.



