Sinop'ta selde kaybolanları arama çalışmaları sürüyor
Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.
Sinop'ta 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından halen bulunamayan kayıplar AFAD, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince ırmak yatakları ve denizde aranıyor.
Sinop'ta denizde sürdürülen çalışmalar Ayancık, Gebelit, Sinop merkez ve Akliman bölgesinde yoğunlaştırıldı.
Polis dalgıç ekipleri, Akliman bölgesinde arama çalışması yaptı.
Her gün sabah saatlerinde başlayan arama çalışmaları hava kararıncaya kadar sürüyor.
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