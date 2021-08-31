AKP'lilerin en çok merak ettiği anket TGE mi?

31 Ağustos 2021 Salı, 11:32

Halk Tv'nin internet sitesinde bir yazı kaleme alan Ozan Gündoğdu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranına dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 140jurnos'a verdiği röportajdaki bölüme de dikkat çeken Gündoğdu, "İmamoğlu da 'Erdoğan gidiyor mu?' diye sormuş ve final yaptığını düşünüyor olacak ki bu soruya 'gidiyor' diye cevap vermiş" ifadelerini kullandı.

AKP'LİLERİN EN ÇOK MERAK ETTİĞİ ANKET

Gelen anketlerde Erdoğan'ın 'gidici' olduğunu belirten Ozan Gündoğdu, yazısının "AKP’lilerin en çok merak ettiği anket" bölümünde dikkat çeken ifadelerde bulundu. Gündoğdu, AKP’li yetkililerin de olduğu pek az insan tarafından politik bir anlam yüklenen tüketici güven endeksine dikkat çekti. Gündoğdu'ya yazısında, "AKP’nin seçim işleriyle uğraşan yetkililerin, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) tüketici güven endeksine (TGE) ilişkin raporları istediğini ve bu raporların uzmanlara inceletildiğini duyuyoruz. Aslında TGE için bizzat TÜİK’in hazırlamış olduğu kamuoyu araştırması denebilir. Zira bu çalışma için kurum 4 bin 884 haneden oluşan bir Türkiye örneklemine her ay sorduğu sorular üzerinden hesaplıyor tüketici güvenini. Sorular değişmiyor ve büyük ölçüde ekonomik beklentileri ölçüyor" dedi.

TGE, AKP OYLARIYLA PARALEL

TGE'nin AKP oylarıyla paralellik sergilediğini belirten Gündoğdu, "Buna karşılık TGE’nin son 2011’in başından bu yana geçen son 128 ayındaki ortalaması 88,6. Geride kalan 128 ayda 2019 Haziran ayında yapılan İstanbul Seçimi’de dahil edilirse ülke halkı 7 kez genel veya yerel seçimler için, 1 kez de referandum için toplamda 8 kez sandık sonuçlarına kilitlendi" dedi.

Ozan Gündoğdu'nun yazısını şöyle sonlandırdı:

"İstanbul Seçimi’nde TGE, son 10 yıllık ortalama olan 88,6 değerinin altında kaldı.** Geri kalan tüm seçimlerde, sandığın halkın önüne konulduğu ay TGE değeri 90’ın üzerindeydi. Endeks, sadece 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde 90’ın altında ama ortalamanın üzerinde bir değer olan 89,3 çıkmıştı. Onda da sonuçlar AKP için pek parlak sayılmazdı…

Erdoğan’ın yetkilerini Başkanlık Sistemi’yle pekiştirdiği 2018’in Haziran ayından bugüne geçen 38 ayda ise TGE’nin ortalaması 81,1. Çalışmanın TÜİK tarafından en son açıklanan verisine göre ise ağustos ayında TGE değeri 78,2. Bu aynı zamanda endeksin açıklanmaya başladığı 2004’ten bu yana ölçülen en düşük ağustos değeri. Bu haliyle Erdoğan’ın “bu Pazar bir seçim olsa” iktidarını koruyamayacağı ve koltuğunu hâlâ kim olduğu bilinmeyen muhalefet adayına bırakacağı haklı olarak düşünülebilir. Zira TGE yanılmaz.

Destekleyin ya da desteklemeyin, 20 yıla yaklaşan bir iktidarın ya önümüzdeki seçimlerde ya da ileri bir tarihte biteceği açık. Geride kalan koca 20 yıl düşünüldüğünde iktidarın önünde uzun yıllar olmadığı da… Ancak artık daha önemli hale gelen soru herhalde tarihin koyduğu sandıktan Erdoğan’ın çıkıp çıkamayacağıdır. 2050’de 2100’de bugünler nasıl anılacaktır? Bizler bir istibdat rejiminden mi geçiyoruz yoksa bir şahlanış dönemi mi yaşıyoruz? Torunlarımız bizleri anarken nasıl bir tarihe tanıklık ettiğimizi düşünecekler? Bunun kararını tarih verecek.

2015 Haziran’ında Metropoll’ün anketindeki “Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusunu “Evet, onaylıyorum” cevabını verenlerin oranı yüzde37,5’ti.

2019 Mart ayında TGE değeri 81,3, 2019 Haziran ayında TGE değeri 79,8’di."