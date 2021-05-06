Sırbistan Cumhurbaşkanı açıkladı: Aşı olana para verilecek
7 milyonluk nüfusunun 1,3 milyonuna iki doz aşı uygulayan, daha sonra da aşılama oranının ilerlemediği Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, aşı olanlara ücret ödeneceğini belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, yaptığı açıklamada Mayıs ayı sonundan önce Covid-19 aşısı olan her vatandaşa, ödeme yapılacağını söyledi.
Sırp televizyonu Pink'e yaptığı açıklamada Vuciç, 31 Mayıs'a kadar aşı olanlara 3 bin dinar (yaklaşık 25 euro) yardım yapacaklarını söyledi.
Aşı olmak istemeyenlerin "bencilce ve sorumsuzca" davrandığı değerlendirmesinde bulunan Vucic, "Onlara yönelik ayrımcı önlemler alamayız. Sorumlu davranıp aşı yaptıranları ne şekilde ödüllendireceğimizi düşünüp böyle bir karara vardık" dedi.
AŞI UYGULAMALARI DURAKSADI
7 milyonluk nüfusun 1,3 milyonunun tamamen aşılandığını belirten Vuciç, aşılama çalışmalarının duraksamaya uğradığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, aşı olmayan kamu çalışanlarının virüse yakalandıkları takdirde ücretli izin alamayacaklarını sözlerine ekledi.
-NTV
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