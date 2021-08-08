Şırnak'ta yıldırım isabet eden 7 kişi yaralandı: 3 kişinin durumu ağır
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, yaylada hayvan otlatanların üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin Yaylası'nda dün akşam üstü hayvanlarını otlatan ismi öğrenilemeyen 7 kişiye, yağmurdan korunmak için ağaç altına geçmek isterken yıldırım isabet ettiği öğrenildi.
Olayı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Servis ile jandarmaya bildirdi.
Olay yerine giden sağlık ekiplerince yaralılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu diğerlerinin taburcu edildiği öğrenildi.
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