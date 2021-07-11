Bakan Kurum'dan "Ayder Yaylası" açıklaması

11 Temmuz 2021 Pazar, 17:30

Türkiye’nin doğal miraslarından Ayder Yaylası’nda yapılması planlanan tesislere tepkiler sürerken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi yürütülen Rize'nin Ayder Yaylası'nda alt yapı işlerinin tamamlandığını duyurarak "2023 yılında özlediğimiz Ayder’e kavuşacağız” dedi.

Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Buradaki tüm doğal güzelliklerini korumak, yaylamızı bir dünya markası haline getirmek adına gayret gösteriyoruz. Ayder Yaylası’nı yenileme projesini etaplar halinde yürütüyoruz. İlk etapta Ayder içerisinden geçen tüm alt yapıyı yeniledik. Alt yapıyı tamamlamaya müteakip apart otellerimizin inşasını gerçekleştiriyoruz. 52 odalı apart ve 76 odalı termal otelimizin inşası devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde buraların inşasını gerçekleştirmiş olacağız. Ayder’in silüetine zarar veren yapıların taşınma sürecini de yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini de aldık. Vatandaşımızı mağdur etmeden, onların taleplerini alarak, istişare ederek bu projeyi yürüyoruz. Buraya her yıl binlerce kişi geliyor. Bu trafik yükünden ve araçlardan dolayı bölgede gezme imkanı yok. Bu nedenle Ayder’in girişinde otopark inşaatımız var, yüzde 40 seviyelerine geldi ve önümüzdeki yılın ilk aylarında burasını tamamlayacağız. Buraya gelen vatandaşlarımız, araçlarını güvenli alana park ederek, ringlerle bölgeye gelecek ve trafik yükü olmadan Ayder’i gezecekler.”

YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ayder Yaylası’nda yapılması planlanan tesislere çevre halklarından tepki gösterilirken Bakan Kurum, "Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Rize merkezde bir dönüşüm süreci başlattık. Daha önceki imar planlarında dolgu olan ama süreç içerisinde yapılaşan, deprem riski taşıyan, yan yatan binalarımız vardı. Bu binalara ilişkin de Yağlıtaş’ta 460, yine Salarha’da 460 tane rezerv konutlar üretiyoruz. Merkez çarşıda da Rize mimarisine uygun projeler geliştiriyoruz. Rize merkezde çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlattık. Bu proje bittiğinde şehre, kuzeyden nefes alacağı koridorlar oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli konutlarda oturacaklar. Yine millet bahçesi projelendirdik. Millet bahçesini 2023 yılında bitirip, hizmete sunacağız. Amacımız, Rize’nin yeşilini artırmak, vatandaşlarımızın deprem riskini ortadan kaldırmak, yaylalarına sahip çıkacak adımlar atmaktır. Eser siyaseti yapıyoruz, her zaman da vatandaşımızla birlikte yürüyoruz. Ayder’de alt yapı işimizi tamamladık, üst yapıda çalışmalarımız sürüyor. Rezerv apartları ve termal otelimizi, otoparkla birlikte önümüzdeki yıl tamamlayacağız. 2022 yılı sonunda buradaki üst yapıya ilişkin faaliyetler bitecek. Bitmesine müteakip taşınma süreci başlayacak, onu da başlattık. Vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Ama yeni binalar bitmeden eski binalara ilişkin bir yıkım süreci başlatmak istemiyoruz. 2022 yılında binaların bitmesine müteakip imar planına uymayan binaların da kaldırma sürecini yürüteceğiz. 2023 yılında özlediğimiz Ayder’e kavuşacağız.”

NE OLMUŞTU?

Ayder Yaylası’nda yeni bir skandala imza atıldı. Geçen ay “Ayder Yaylası Spor Tesisleri Yapım İşi” ihalesine çıkılmıştı. İhaleyi 6 milyon 343 bin Türk Lirası karşılığında Rize merkezli Turgut Müteahhitlik kazanmıştı. Şirketin sahibi İbrahim Turgut, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yakınlığı ile biliniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz” çıkışının ardından Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan doğal güzelliği ile ünlü Ayder Yaylası için kentsel dönüşüm, projesi başlatılmıştı.