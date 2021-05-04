Sırp ekibi Kızılyıldız'dan "A lisansı" hamlesi
Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'da başkan Nebojsa Covic, ligin hissedarları arasında yer almak istediklerini açıkladı.
Bu sezon 18 takımlı Turkish Airlines EuroLeague'i 17. sırada tamamlayan Sırp kulübü Kızılyıldız'da başkan Nebojsa Covic, ligin hissedarları arasında yer alarak A lisansına sahip olmayı istediklerini açıkladı.
TrendBasket'in haberine göre Covic, kulübün resmi YouTube kanalına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Hedefimiz EuroLeague’den uzun vadeli bir lisans almak. Burada da EuroCup’a benzer değişikliler olacağına inanıyorum. Ligin 18 takımlı mı yoksa 20 takımlı mı olacağını bilmiyorum. Kulübümüzün bu yönde ilerlediğini anlamak için de fazla düşünmeye gerek yok. Kızılyıldız’ın amacı ECA’nın hissedarlarından olmaktır. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor."
A lisansına sahip olmayan ve EuroLeague'e katılmak için Adriyatik Ligi'nde şampiyon olmak durumunda olan kırmızı-beyazlı kulüp, 1974 yılında Saporta Kupası'nı müzesine götürmüştü.
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in aralarında bulunduğu 11 kulüp, A lisansına sahip. Bu takımlar ülkelerinin liglerindeki performanslarına bakılmaksızın, EuroLeague'de her sezon yer alma hakkını elinde tutuyor.
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