Basketbol Gençler Ligi'nde heyecan devam ediyor
Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi Erkekler Kategorisi'nde play-off'lar, 5-6 Mayıs'ta Bolu'da oynanacak.
Dokuz takımın yer alacağı Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi Erkekler Kategorisi'nde play-off karşılaşmaları, Bolu Koru Otel’in ev sahipliğinde 5-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Bolu’daki karşılaşmalar, TBF YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Etkinlikte, Covid-19 salgını kuralları çerçevesinde sıkı bir denetim uygulanarak tüm takımlar dışarıya kapalı bir şekilde konaklayacak ve karşılaşmalar tesis içi yürüme mesafesinde bulunan salonda yapılacak.
Garanti BBVA BGL Erkekler Kategorisi'nde play-off programı şu şekilde:
5 Mayıs Çarşamba
12.00 Anadolu Efes – Teşvikiye (Çeyrek Final 1)
14.30 Aliağa Petkimspor – Empera Halı Gaziantep Basketbol (Çeyrek Final 2)
17.00 Tofaş – Tarsus Amerikan Koleji (Çeyrek Final 3)
19.30 Fenerbahçe Beko – TED Ankara Kolejliler (Çeyrek Final 4)
6 Mayıs Perşembe
13.00 Çeyrek Final 3 Galibi – Çeyrek Final 2 Galibi
15.30 Çeyrek Final 4 Galibi – Çeyrek Final 1 Galibi
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