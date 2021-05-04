Basketbol Gençler Ligi'nde heyecan devam ediyor

04 Mayıs 2021 Salı, 17:26

Dokuz takımın yer alacağı Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi Erkekler Kategorisi'nde play-off karşılaşmaları, Bolu Koru Otel’in ev sahipliğinde 5-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Bolu’daki karşılaşmalar, TBF YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Etkinlikte, Covid-19 salgını kuralları çerçevesinde sıkı bir denetim uygulanarak tüm takımlar dışarıya kapalı bir şekilde konaklayacak ve karşılaşmalar tesis içi yürüme mesafesinde bulunan salonda yapılacak.

Garanti BBVA BGL Erkekler Kategorisi'nde play-off programı şu şekilde:

5 Mayıs Çarşamba

12.00 Anadolu Efes – Teşvikiye (Çeyrek Final 1)

14.30 Aliağa Petkimspor – Empera Halı Gaziantep Basketbol (Çeyrek Final 2)

17.00 Tofaş – Tarsus Amerikan Koleji (Çeyrek Final 3)

19.30 Fenerbahçe Beko – TED Ankara Kolejliler (Çeyrek Final 4)

6 Mayıs Perşembe

13.00 Çeyrek Final 3 Galibi – Çeyrek Final 2 Galibi

15.30 Çeyrek Final 4 Galibi – Çeyrek Final 1 Galibi