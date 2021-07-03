Şişkinlikten kurtulmanın 7 yolu

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:00

Zaman zaman midenizin boyutu üç katına çıkmış gibi mi görünüyor? Bilimsel araştırmalara göre durum böyle değil. Aksine, muhtemelen bu şişlik sadece gaz.

Her ne kadar tatsız bir durum olsa da, genellikle endişelenecek bir şey değildir, özellikle sadece büyük öğünlerden (yani çok fazla yedikten) sonra meydana geliyorsa.

Ancak bu şişlik kronikleştiyse, daha ciddi bir şeyi ekarte etmek için bir gastroentroloğu ziyaret edin.

Şişkinlikten kurtulmak için neler yapabiliriz bir bakalım.

1-Su için

Karnınızın patlamak üzere olduğunu hissettiğinizde, su içmek muhtemelen yapmak isteyeceğiniz son şeydir. Bilim insanlarına göre sıvı alımı, şişkinliği en aza indirmek için çok önemlidir. Düzenli bağırsak hareketleri için gerekli olan sindirim sisteminizde her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini su sağlar ve ne yazık ki kabızlık ve şişkinlik genellikle el ele gider.

Şişkinlik genellikle yüksek tuzlu yiyecekler yemenin bir sonucudur. Harvard Health Publishing'e göre sodyum şişkinliği artırıyor, çünkü muhtemelen su tutulmasına neden oluyor. Yemekten sonra su içmenin amacı, o sodyumu dengelemek ve vücudunuzun idrarla sodyumu atmaya teşvik etmektir. Mantığa aykırı görünse de, içme suyu vücuttaki fazla sodyumdan kurtularak şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. Başka bir ipucu: Yemekten önce de bol su içtiğinizden emin olun.

Mayo Clinic'e göre bu adım, aynı şişkinliği en aza indiren etkiyi sunuyor ve aşırı yemeyi de önleyebilir.

2- Hareket edin

Fazla yediğiniz bir yemekten sonra doğruca kanepeye gitmek yerine, biraz hareket edin. Kısa bir yürüyüşe çıkmak, mide hareketliliğini uyarmaya ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. Araştırmalar, yemekten sonra yürüyüşün mide boşalmasını hızlandırdığını göstermiştir. Rahatlamana yardımcı olmak için 5 veya 10 dakika yeterli olabiliyor. Egzersiz, rutininizin düzenli bir parçasıysa daha da iyi olursunuz. Temple Health'e göre, düzenli egzersiz yapmak, kalın bağırsağınızın duvarlarının dogru tonda kalmasına yardımcı olabilir, böylece tuvalete kolayca gidebiliyoruz.

3- İçkiyi kesin

Akşam yemeğinden sonra kendinize bir içki daha almak isteyebilirsiniz, ancak bu şişmiş midenize yardımcı olmaz. Alkol sindirimi yavaşlatabilir ve su tutulmasını artırabilir.

Alkol başlangıçta daha fazla idrara çıkmanıza ve sonunda vücudun susuz kalmasına da neden olabilir. Dehidrasyon vücuda suya tutunmasını söyler ve sonra o şişkin karın hissi ile sonuçlanır. Bu yüzden şimdilik yemek sonrası içki içmeye devam etmeyin.

Sonuçta, göbek şişmesini minimumda tutmak için suya bağlı kalmanız daha iyi olur.

4- Karbonatlaşmadan uzak durun

Seltzer veya soda gibi gazlı bir içeceği yudumlamanın geğirmeyi tetikleyerek kendinizi daha iyi hissettireceğini düşünebilirsiniz, ancak tek yaptığı sisteminize gaz eklemektir. Kabarcıklar karnınızda sıkışıp kaldıklarında daha çok şişlik hissedeceksiniz.

5- Bitki çayı için

Karın şişkinliğini uzak tutmak için nane, zencefil veya rezene çayı içmek iyidir. Bu çayların sindirim sistemini rahatlatan, şişkinliği ve gazı rahatlatan farklı özellikleri vardır. Nane, ağrılı sindirim gazının geçmesinde rol oynayan kasları gevşettiği için şişkinliğe yardımcı olabilir. Ancak gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) veya mide fıtığı ile mücadele ediyorsanız nane çayı içmeyin, çünkü bu geri tepebilir ve mide asitlerinin yemek borusundan mide suyunun gelmesine neden olabilir. Bunun yerine, önceki araştırmalar mide boşalmasını hızlandırmaya yardımcı olabileceğini gösterdiği için zencefil çayını düşünün. BioMed Research International'da yapılan bir incelemeye göre rezene başka bir iyi seçenektir ve çeşitli mide sorunlarına yardımcı olduğu gösterilmiştir.

6-Yoga duruşlarından destek alın

Tatlı yedikten sonra, vücudunuzu güzelce esnetmek için mutlaka bir fırsat yaratın.

Çocuk duruşu veya kedi / inek gibi nazik yoga pozları, şişkinlikle ilişkili karın rahatsızlığını hafifletmeye yardımcı olabilir. Her pozu beş derin nefes boyunca tutun (burundan nefes alıp ağızdan nefes verin) ve biraz rahatlayana kadar tekrarlamaya devam edin. Her nefes alışınızda karnınızın tamamen genişlemesine izin verin. Bu, vücudunuzun parasempatik sinir sistemini veya sakinleştirici ve yemeğinizi daha iyi sindirmenizi sağlayacak dinlenme ve sindirim modunu etkinleştirmeye yardımcı olur.

7- Sakız çignemeyin

Çok fazla hava yutmanın şişkinliğe ve gaza neden olabileceğini biliyoruz. Çok hızlı yerseniz veya içerseniz, gazlı içecekler içerseniz veya sakız çiğnerseniz, ekstra hava sisteminize girer. Bu hava kolonda veya ince bağırsakta hapsolursa, sonunda şişkinlik ve gazlanma hissedersiniz. Sisteminize fazladan hava eklememek için yeme hızınıza dikkat edin.