Sivas Katliamı'nın hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç öldü, Yeni Akit 'Sivas mazlumu Ahmet dede' dedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "affedilerek" serbest bırakılan, Sivas Katliamı'nın baş faillerinden Ahmet Turan Kılıç öldü. Yeni Akit ise sürmanşetine taşıdığı Kılıç' için "Sivas mazlumu Ahmet dede" ifadelerini kullandı.
2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas Katliamı'nı gerçekleştiren saldırganlardan, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildiği halde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl "affedilerek" serbest bırakılan Ahmet Turan Kılıç dün 87 yaşında öldü.
2012’de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Sivas Katliamı davasının zaman aşımına uğraması ile bazı sanıklar hakkında dava düşürülmüştü. Mahkemenin zaman aşımı kararına o dönemin Başbakanı olan Erdoğan, ‘hayırlı olsun’ demişti.
Sivas Katliamı davasında aldığı idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen Ahmet Turan Kılıç, 26 yıllık cezaevi sürecinin ardından Erdoğan'ın af kararıyla tahliye olmuştu.
Kılıç, katliam esnasında şeriatçı kalabalığı yönlendiren isimlerden biriydi. Gericileri sürekli otele saldırmaya teşvik eden, "Laik düzen yıkılacak", "Yaşasın şeriat" sloganları atarak otele saldıran Kılıç'ın oynadığı rol polis ifadelerinde de net şekilde gözler önüne serilmişti.
YENİ AKİT'İN 'MAZLUM'U
AKP'ye yakın medya organları arasında gerici ve kışkırtıcı yayıncılığıyla öne çıkan Yeni Akit, Ahmet Turan Kılıç'ın ölümünü taşıdığı baş sayfasında Kılıç için "İdamla yargılanıp, 27 yıl boyunca suçsuz yere hapiste yatmıştı: Sivas mazlumu Ahmet dede Hakk'a yürüdü" ifadelerini kullandı.
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