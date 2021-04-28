Sivasspor 2021'de kaybetmiyor
Süper Lig'in yedinci sırasındaki Demir Grup Sivasspor, ligin 2021 senesinde evinde maç kaybetmeyen tek takımı oldu.
Demir Grup Sivasspor, 2021 takvim senesinde sahasında oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken hiç mağlubiyet görmedi ve evinde yenilgi almayan tek Süper Lig takımı konumunda yer aldı.
Son 12 iç saha maçını kaybetmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Sivasspor, başarılı grafiği ile dikkat çekiyor. Yiğidolar söz konusu maçlardan 5 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar aynı zamanda 4 galibiyet ve 6 beraberlikle, 2021 senesinde evinde yenilgi almayan tek Süper Lig takımı konumunda yer aldı.
Yiğidolar 2021’de sahasında Gaziantep FK’yı 2-1, Kayserispor’u 2-0, Karagümrük’ü 1-0 ve Konyaspor’u 3-1 yendi. Ayrıca Denizlispor’la 2-2, Fenerbahçe’yle 1-1, BB Erzurumspor’la 0-0, Hatayspor’la 1-1, Trabzonspor’la 0-0 ve Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı. Sivasspor, sahasında en son 30 Kasım 2020’de Göztepe ile oynadığı maçta 1-0’lık mağlubiyet almıştı.
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