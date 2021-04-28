SON DAKİKA| Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı
Son Dakika... Galatasaray Konyaspor ve Rizespor - Beşiktaş maçlarının hakemleri belli oldu.
Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Halis Özkahya
Galatasaray - Konyaspor: Koray Gençerler
AYRINTILAR GELİYOR!
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