SON DAKİKA| Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Son Dakika... Galatasaray Konyaspor ve Rizespor - Beşiktaş maçlarının hakemleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2021 Çarşamba, 12:26
SON DAKİKA| Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı
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Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Halis Özkahya

Galatasaray - Konyaspor: Koray Gençerler 

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