Sivasspor, Kayode ile yeniden anlaştı
Süper Lig'de Sivasspor, Olarenwaju Kayode'nin kiralanması için Shaktar Donetsk ile anlaşmaya vardı.
DG Sivasspor, forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode’yi yeniden renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak ivasspor’a gelen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Olarenwaju Kayode’nin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya varıldı.
Olarenwaju Kayode, Bolu’nun Gerede ilçesindeki kampa katıldı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 40 kez formamızı giyen Kayode, 11 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.
Kırmızı-beyazlı kulüp ise konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Olarenwaju Kayode’yi yeniden aramızda görmekten mutlu olduğumuzu belirtir, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz" ifadesini kullandı.
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