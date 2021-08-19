Sivasspor-Kopenhag maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Sivasspor, sahasında Kopenhag ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Petrocub’u, 3. Ön Eleme Turu’nda ise Dinamo Batumi’yi eleyen Sivasspor, Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde sahasında avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Mykola Balakin yönetecek. Karşılaşma TRT Spor’dan yayınlanacak.
Avrupa kupalarında daha önce 18 maça çıkan Sivasspor, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Bu mücadelelerde 20 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 31 gol gördü.
RIZA ÇALIMBAY’IN 21. AVRUPA MAÇI
Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 20 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi’nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
2005-2006 sezonunda Beşiktaş’ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmişti.
Geçen sezon Sivasspor ile 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Koronavirüse yakalandığı için kalan 2 maça çıkamayan Çalımbay’ın görevini yardımcı antrenör Bülent Albayrak üstlenmişti.
Muhtemeler 11'ler
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Azubuike, Cofie, Hakan, Gradel, Kayode, James
Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Daramy, Pep Biel, Falk, Wind
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