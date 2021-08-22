Sivasspor’dan Dimitrios Goutas açıklaması
Sivasspor, Dimitrios Goutas'a son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
DG Sivasspor kulübü, Trabzon maçı kamp kadrosuna alınmayan futbolcu Dimitrios Goutas ile ilgili bilgilendirme metni yayımladı.
Süper Lig’in 2. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor’da, Yunan futbolcu Dimitrios Goutas, Trabzon kafilesinde yer almamıştı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Dimitrios Goutas’e yapılan Covid-19 PCR testinde sonucu pozitif çıkmıştı. Karantinanın 8. gününde kendisine yapılan PCR testi negatif olarak sonuçlandı ve oyuncumuzun herhangi bir semptom göstermemesi nedeniyle takım doktorumuzun kararıyla takımımızla birlikte idmanlarda yer almaya başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçlara çıkması için verilen sürenin tamamlanmaması nedeniyle sporcumuz Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilememiştir. Dimitrios, Süper Lig’in 3. haftasında sahamızda oynayacağımız Göztepe maçı ile birlikte yeniden sahalara dönecektir.”
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac aşısı yaptıranlara uyarı
- Çeşme'de gece kulübü önünde cinayet!
- AKP'li vekilden polise hakaret
- Milyonluk vurgun için harekete geçildi
- Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
- Sunucu Okan Karacan hakkında 'cinsel taciz' soruşturması
- CHP'li Taşçıer, Gökçek'in yeni skandalını anlattı
- Maske tartışması büyüdü, otobüs karıştı
- Çok konuşulacak iddia! 27 yıl sonra ortaya çıktı
- Trabzon Havalimanı'nın altından 5'li çete çıktı