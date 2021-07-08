Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri berabere kaldı
Süper Lig'de sezonu beşinci sırada bitirerek Avrupa bileti alan Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ilk maçta berabere kaldı.
UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri, 1. ön eleme turundaki ilk maçta 1-1 berabere kaldı.
Kuzey Makedonya'nın Sileks takımı, sahasında Moldova'nın Petrocub ekibini ağırladı.
Sileks, karşılaşmanın 5. dakikasında Kristijan Dodevski'nin golüyle öne geçti. Moldova temsilcisi, 45. dakikada Sergiu Platica ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 15 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
Sivasspor, Sileks-Petrocub eşleşmesini geçen tarafla 2. ön eleme turunda karşılaşacak.
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