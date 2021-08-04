Sivasspor'un, Dinamo Batumi ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Batumi ile karşılaşacak Sivasspor'un kamp kadrosu açıklandı.
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Batumi ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı.
Sivasspor’un Dinamo Batumi kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:
“Ali Şaşal Vural, Azubukie Okechukwu, Caner Osmanpaşa, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke James, Dimitrios Goustas, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Kayode, Özkan Yiğiter, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.”
Sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Samba Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Ahmet Oğuz, Isaac Cofie ve izinli olan Furkan Sağman, Pedro Henrique, Max Gradel de kadroya dahil edilmedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'umuzda maç kafilemizde şu sporcularımız yer alıyor.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) August 4, 2021
#UECL #GösterGücünü @europacnfleague
???? Dinamo Batumi ???? Demir Grup Sivasspor pic.twitter.com/GeIttd6sSv
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