Sivas’ta AKP’li belediye meclis üyesi "hizmet edemiyorum" diyerek istifa etti
Sivas Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Nevzat Yanmaz, görevinden ‘Hizmet edemiyorum’ diyerek istifa etti. Yanmaz, kendine güvenerek oy verenlerden de helallik istedi.
Sivas Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Nevzat Yanmaz, iki yıldır sürdürdüğü görevinden ‘Hizmet edemiyorum’ diyerek istifa etti. Meclis toplantısında istifasını açıklayan Yanmaz, kendine güvenerek oy verenlerden de helallik istedi.
Sivas Belediye Meclisi’nin ağustos ayı toplantısına, Nevzat Yanmaz’ın istifası damga vurdu. Meclis toplantısında söz alan Nevzat Yanmaz, “Uzun zamandır kafamda şekillendirmeye çalıştığım ve burada ne maksatla bulunduğumu kendime çok fazla ifade edemediğim bir ortamda, size kısa bir metin okuyarak aranızdan ayrılmak istiyorum. Çünkü buranın gerçekten aktif bir görev olmadığını, kendi adıma müşahede ettim. Ve aktif bir görev olmayan yerde pasifize olmuş olmayı da kendime yediremediğimi ifade etmek istiyorum” dedi.
Yanmaz, daha sonra istifa dilekçesini okudu. Yanmaz’ın dilekçesi şöyle:
"ETKİ VE YETKİMİN OLMADIĞI BİR YÖNETİMİN..."
“İki yılı aşkın bir süredir, Sivas halkının sandıkta verdiği Belediye Meclis Üyeliği görevini hizmete dönüştüremememim üzüntüsü içerisindeyim. Meclis’in sadece formalite tamamlayan bir konumda olması, Meclis üyelerinin Sivas halkına verdikleri sözlerin boşta kalması, Meclis üyeliğinin devam etmesini anlamsız kılıyor. Etki ve yetkimin olmadığı bir yönetimin dolgu malzemesi olmayacağımın da bilinmesini istiyorum. Şahsıma güvenerek oy vermiş olan bütün hemşerilerimden helallik istiyorum. Şehrimize ve ülkemize hizmet etme hayallerimizi başka baharlara erteleyerek Sivas Belediye Meclis Üyeliği’nden istifa ediyorum.”
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