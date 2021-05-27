SMA hastası Deniz'e yaşam verin
Aydın’da SMA tip 1 hastalığına karşı yaşam mücadelesi veren İkra Deniz Pamuk bebeğin ailesi, bebeklerinin gen tedavisi alabilmesi için valilik izinli kampanya başlattı.
Aydın’ın Söke ilçesinde, SMA tip 1 hastalığına karşı yaşam mücadelesi veren İkra Deniz Pamuk bebeğin annesi Emel Pamuk, “İkra Deniz 2 yaşını geçti; bu tedaviyi alabilmesi için 13.5 kilo olmaması lazım. Şu an yutkunamıyor, ağzından su bile içemiyor. Kilo almasın diye mamasını kısmak zorunda kalıyoruz. Şu an ağzından su bile içemiyor. Etrafında 5 makineyle yaşıyor. Konuşamıyor, oturamıyor, sadece birazcık ellerini oynatabiliyor. Durumumuz da gün geçtikçe kötüye gidiyor. Bir an önce tedavimize başlamak istiyoruz” dedi.
Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt da kampanyaya destek verdiklerini duyurdu.
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