Soğuk Savaş döneminin en ünlü çifte ajanlarından biri olan George Blake öldü
Soğuk Savaş döneminin en tanınmış çifte ajanlarından biri olan eski İngiliz istihbarat subayı George Blake, Rusya'da hayatını kaybetti.
Soğuk Savaş döneminin en tanınmış çifte ajanlarından biri olan eski İngiliz istihbarat subayı George Blake, Rusya'da hayatını kaybetti.
98 yaşında hayatını kaybeden Blake, 1966 yılında hapisten kaçarak Rusya'ya gitmeyi başarmıştı.
Sovyet ajanı olarak çalışan Blake'in verdiği bilgilerle, Doğu Avrupa'da görevli olan 40 MI6 ajanı açığa çıkmıştı.
Blake suçlu bulunarak 1960 yılında cezaevine girmiş, altı yıl sonra kaçmayı başarmıştı.
Rusya'nın yabancı istihbarat servisi Blake'in ölümü ile ilgili olarak "ülkemize karşı samimi bir sevgisi vardı" ifadesinin yer aldığı bir açıklama yayımladı.
1922 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde George Behar ismiyle doğan Blake'in babası, Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler adına savaşarak İngiltere vatandaşlığı alan bir İspanya Yahudisiydi.
Blake'in kendisi de İkinci Dünya Savaşı'nda Hollanda'daki direnişe katılmış ve sonrasında Cebeli Tarık'a kaçmıştı. Burada geçmişi nedeniyle kendisine istihbarat ajanlığı teklif edilmişti.
42 ajanın hayatını kaybettiği düşünülüyor
1990 yılında BBC'ye konuşan George Blake, tahminlerine göre 500'den fazla batılı ajanın açığa çıkmasına katkı verdiğini söyledi. Verdiği bilgiler nedeniyle 42 ajanın hayatını kaybettiği suçlamasını ise reddetti.
Çifte ajan olarak Sovyetler Birliği adına çalışan Blake'in kimliği, Batı'ya iltica eden Polonyalı bir istihbarat subayının verdiği bilgilerle açığa çıkmıştı.
Blake çıkarıldığı mahkemede, Sovyetler Birliği adına bilgi paylaşımı yaptığını kabul etmişti.
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