Sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukların ihtiyaç duyduğu vitamin
Uzmanlar yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukların D vitaminine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, yeni
tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan
çocukların daha az güneşe maruz kaldıkları için daha az D vitamini
ürettiklerini belirterek, "Oysa D vitamini en fazla sentezleyebileceğimiz
yaz günlerindeyiz. Bu nedenle her gün çocukları mutlaka belli aralıklarla
güneşe çıkarmak gerekiyor. Bunun için balkonlarımız varsa onları kullanacağız
ya da camı açıp çocuklarımızın güneş ışığı almalarını sağlayacağız." dedi.
Çocuk sağlığı, immünoloji ve alerji alanında çalışan Akpınarlı, yaptığı açıklamada, mayıs ayıyla birlikte güneşin yüzünü göstermeye
başladığını söyledi.
D vitaminin tek kaynağının güneş olduğunu vurgulayan Akpınarlı, Çin'de
başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle evlere kapanılan
bugünlerde birçok insanın güneşin yararlı etkilerinden mahrum kaldığını
belirtti.
Akpınarlı, D vitamini üzerine yapılan araştırmalara değinerek, "Yeni
çalışmalar gösteriyor ki güneş ışınlarından elde ettiğimiz D vitamini yalnızca
kemik ve kalsiyum metabolizması için değil, bağışıklık sistemini için de önemli
rol oynuyor. Ebeveynler çocuklarını bu değerli vitaminden mahrum
bırakmamalılar." diye konuştu.
Güneş ışınlarının etkisini göstermeye başladığına dikkati çeken, Akpınarlı,
"Kemik ve kalsiyum metabolizması için değerli görülen D vitaminin alımı
içinse en doğal kaynak güneş ışınları olarak gösteriliyor. Atalarımız, 'Güneş
girmeyen eve doktor girer.' derler. D vitamini yalnızca kemik ve kalsiyum
metabolizmasını değil, vücuttaki hemen hemen her sistemi olumlu etkiliyor.
Özellikle güçlü ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi için D vitaminine
ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARINIZI D VİTAMİNİNDEN MAHRUM
BIRAKMAYIN"
Koronavirüs nedeniyle başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere insanların
büyük bir bölümünün evlere kapandığını anımsatan Akpınarlı, bu nedenle dışarı
çıkılamadığı günlerde farklı yollarla insanların güneş ışınlarını alması
gerektiğini dile getirdi.
Akpınarlı, yeteri kadar güneş ışığı alamamanın çeşitli sağlık sorunlarına
yol açacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Covid-19 nedeniyle evlere kapandığımız bugünlerde çocuklarımız
yeterince dışarıya çıkamadığı için her gün düzenli olarak aileleri tarafından
güneşlendirilmeli. D vitamini oldukça hayati bir vitamin. Güneşlenerek D vitamini
almalarını sağlamamız gerekiyor. D vitaminini güneş ışınlarının derimize temas
etmesiyle elde ederiz ve güneş aracılığıyla elde ettiğimiz D vitamini,
ihtiyacımızın yüzde 90 ila 95'ini karşılar. Günümüz şartlarında çocuklarımız
maalesef dışarıya çıkamıyor. Daha az güneşe maruz kalıp daha az D vitamini
üretiyorlar. Oysa D vitaminini en fazla sentezleyebileceğimiz yaz
günlerindeyiz. Bu nedenle her gün çocukları mutlaka belli aralıklarla güneşe
çıkarmak gerekiyor. Bunun için balkonlarımız varsa onları kullanacağız ya da
camı açıp çocuklarımızın güneş ışığı almalarını sağlayacağız."
"GÜNEŞLENİRKEN KORUMA KULLANMAYIN"
D vitamini üretimi için güneş ışınlarının doğrudan deriye nüfuz etmesi
gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Akpınarlı, "Güneşlenirken, güneş ile derimiz
arasında pencere, kıyafet, güneş kremi gibi şeylerin olmaması gerekiyor.
Güneşlenme için en uygun saat güneş ışıklarının en dik geldiği öğlen
saatleridir. O nedenle saat 12.00, güneşlenmek için en uygun saattir. 11.00 ila
13.00 arası D vitamini üretimi için önerilen saatlerdir." bilgisini verdi.
Çocukların güneşin zararlı etkilerinden korunması için yapılması
gerekenleri de anlatan Akpınarlı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Güneş ışınlarının çocukların derisine zarar vermemesi için
güneşlendirme işlemini alıştırarak yapmak gerekir. İlk gün 3 dakika, ikinci gün
5 dakika, üçüncü gün 7 dakika, dördüncü gün 10 dakika, beşinci gün 15 dakika,
altıncı gün 20 dakika, yedinci gün 25 dakika ve çocuk alıştıktan sonra her gün
düzenli olarak 20-25 dakika güneşlendirme yaparsak güneşin zararlı etkilerinden
korunmuş oluruz."
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