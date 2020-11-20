SOL Parti temsilcisi Alper Taş, koronavirüse yakalandı

SOL Parti Temsilcisi Alper Taş, koronavirüse yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2020 Cuma, 22:22
SOL Parti temsilcisi Alper Taş, koronavirüse yakalandı
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2019'daki Yerel Seçimler'de Beyoğlu Belediye başkan adayı olan SOL Parti Temsilcisi Alper Taş, koronavirüse yakalandı.

Polemikhaber.com'a konuşan Alper Taş, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin evde sürdüğünü sözlerine ekledi. 


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