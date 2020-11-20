SOL Parti temsilcisi Alper Taş, koronavirüse yakalandı
SOL Parti Temsilcisi Alper Taş, koronavirüse yakalandı.
2019'daki Yerel Seçimler'de Beyoğlu Belediye başkan adayı olan SOL Parti Temsilcisi Alper Taş, koronavirüse yakalandı.
Polemikhaber.com'a konuşan Alper Taş, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin evde sürdüğünü sözlerine ekledi.
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- 'Muhalefete inanmıyorsa, kart ekstremi gösterebilirim'
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Mektubun satır araları
- İçişleri'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
- Bahçeli, erken seçim çağrısı yapacak
- İktidar sustu, Twitter durmadı
Video Haberler
- Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
- Kıyafetleri ile denize girip köpeği boğulmaktan kurtardı
- ABD'de dehşetin görüntüleri!
- Sular çekilince, eski yapılar ortaya çıktı
- Ankara'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler
- Tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında deniz keyfi
- Hasta kocasına mızıkayla şifa oluyor
- TEM'de çekici dehşeti kamerada! Tehlike dolu anlar
- Tevfik Göksu'ya neden üzüldüğünü açıkladı
- Çocuklarının gözü önünde darbedildi! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- 'Muhalefete inanmıyorsa, kart ekstremi gösterebilirim'
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Mektubun satır araları
- İçişleri'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
- Bahçeli, erken seçim çağrısı yapacak
- İktidar sustu, Twitter durmadı