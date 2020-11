Solunum yoluyla alınan steroidler Covid-19 tedavisi olarak denenecek

29 Kasım 2020 Pazar, 11:45

Budesonit, Birleşik Krallık'ın evde uygulanabilen Covid-19 tedavilerine yönelik öncelikli platform denemesinin (birden fazla tedavinin aynı anda değerlendirildiği tek bir ana protokole sahip klinik deneme -ed.n.) bir parçasını oluşturacak.

Independent TÜkçe'de yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi'nin yürüttüğü the Principle (Platform Randomised trial of INterventions against Covid-19 In older peoPLE / İleri yaştaki kişilerde Covid-19'a karşı müdahalelerin rastgele şekilde platform denemesi) denemesi, 50 yaş üstü kişilerin koronavirüse yakalandıktan sonra daha hızlı iyileşmesini sağlayabilecek ve hastaneye yatış ihtiyaçlarını önleyebilecek tedavileri değerlendiriyor.

Solunum yoluyla alınan kortikosteroid budenosit, genellikle astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) uzun vadeli yönetiminin bir parçası olarak reçete ediliyor. Kısa erimli kullanımla ilişkili ciddi yan etkiler de bulunmuyor.

Covid-19'lu bazı hastalarda vücut, virüsle mücadele için önemli miktarda bağışıklık tepkisi üretiyor. Bu da solunum yolları ve akciğerlerdeki insan hücrelerini tahrip edebilecek yüksek düzeyde enflamasyona neden olabiliyor.

Araştırma, budenositin'in solunum yollarına teneffüs edilmesinin, anti-enflamatuar tedaviyi en gerekli bölgede hedeflediğine ve potansiyel olarak, virüsün aksi takdirde sebep olabileceği akciğer hasarını en aza indirebileceğine işaret ediyor.

Covid-19'a neden olan Sars-CoV-2, solunum yollarındaki hücreleri kaplayan ACE2 reseptörlerine bağlanarak insan hücrelerine giriyor ve bunların içinde çoğalıyor.

Laboratuar çalışmaları solunum yoluyla alınan kortikosteoridlerin solunum yollarındaki bu reseptörlerin sayısını azalttığına ve böylece virüsün insan hücrelerine girişini engelleyebileceğine işaret ediyor.

Oxford Üniversitesi'nde çalışan ve the Principle denemesini yöneten Profesör Chris Butler şunları söyledi:

"Budesonit solunum rahatsızlıkları için nispeten düşük maliyetli, güvenli ve kolay uygulanan bir ilaç; Covid-19'un tedavisinde de rol oynayabilir. Budesonit gibi potansiyel tedavilere ilişkin belirgin faydalar ve zararlar olup olmadığını değerlendirebilmemizin tek yolu, the Principle gibi randomize kontrollü bir denemeye gönüllülerin kaydedilmesi.

Denemeye katılacak daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Böylece Covid-19'lu kişileri hastanenin dışında tutmak için gerçekten gereksindiğimiz cevapları alabiliriz. Tıpkı aşılar ve önleyici tedbirler gibi tedavilerin de hastalığın toplum üzerindeki yükünü en aza indirgemede oynadığı önemli bir rol var.

Denemeye katılanlar, postayla inhaler gönderilmesi ve klinisyenlerin olağan bakım standardı uygulaması için rastgele belirlenecek. Posta yoluyla inhaler alanlardan 14 gün boyunca her gün iki kez ikişer nefes almaları istenecek ve her nefes, 400 mikrogram budesonit dozu içerecek. Bu kişiler 28 gün boyunca takip edilecek ve yalnızca olağan bakım standardı uygulanan katılımcılarla karşılaştırılacak."