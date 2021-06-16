Soma kararına CHP'li Özgür Özel'den sert tepki
301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı davasında karar açıklandı. Karara tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘’Soma kararı, saray rejiminin başındaki kişinin kararı’’ dedi.
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'den bugün yeniden görülen davada, ‘’Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma’’ suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat ederken, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan aileler 7 yıldır bekledikleri adaletin gelmediğini belirtti, karara tepki gösteren aileler salonu terk etti.
‘SARAY REJİMİNİN BAŞINDAKİ KİŞİNİN KARARI’
Kararın açıklanmasının ardından ‘’Soma kararı, saray rejiminin başındaki kişinin kararı’’ diyerek yaşanan duruma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:
‘’Birbirlerine günahları üzerinden bağlı olan Türkiye’yi yöneten bu çete, kazanamayacak. Bu çetenin peşini bırakmayız. Söz veriyoruz Soma davası bir kez daha görülecek. Bugün kazandım sananlar mahkum olacak!’’
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