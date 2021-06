301 canın yitirildiği Soma işçi kıyımında aileler bir kez daha adalet için seslendi

15 Haziran 2021 Salı, 04:00

Yargıtay’ın karar bozmasının ardından dün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıkların hiçbiri katılmadı. Duruşma öncesi aileler ve avukatlar karar için endişelerini dile getirdi. Oğlunu maden kazasında kaybeden bir baba, “Verdiğiniz cezalar 301 madenci için 6’şar güne denk geldi. Fıtrat diyeni de tekme atanı da sizin vereceğiniz kararları da unutmayacağız” dedi. İki oğlunu kaybetmiş bir anne ise “Adalet yok. Parayla satılmışsınız” diyerek tepki gösterdi.

Duruşma öncesi madenci yakınları, STK’ler, CHP ve HDP milletvekilleri Akhisar İstasyon Meydanı’nda bir araya gelerek yağmur altında adliye önüne yürüdü. “Unutmadık, unutmayacağız” pankartı asılarak “301 canı unutursak yüreğimiz kurusun” yazılan bir pankart taşındı. Yürüyüş sırasında “Soma’yı unutma, unutturma”, “AKP halka hesap verecek” sloganları atıldı.

‘OLMADIK DÜMEN ÇEVİRDİLER’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da ailelerle beraber duruşmaya katıldı.

Madencilerin avukatlarından Can Atalay, “Davamız ekmeğini kazanırken öldürülenlerin davasıdır. Soma bunun ilk adımıdır. Türkiye’nin dört bir yanı Soma’ya bakıyor. Olmadık dümenler çevirdiler. Olmadık tezgâhlara heves ettiler. Biz bunların bir kısmını bozduk. Fakat henüz yolun başındayız. Hepsini teker teker bozacağız” dedi. Dosyaya siyasi müdahale olduğunu belirten avukat Can Atalay, “Sanıklar salona getirilmedi. İnsanlar dişleriyle, tırnaklarıyla tutunmasaydı, dosya bu hale gelmezdi. Bu suçlar ne kitap ne gazete sayfalarında kalacak” diye konuştu. Madenci ailelerinin avukatı Nergiz Tuba Aslan ise “Sizden hukuka uygun, adil, ailelerin yüreğine su serpecek bir karar beklemiyoruz. Böyle bir karar vereceğinizi düşünmüyoruz. Siz alelacele bir karar verip altına imza atmak istiyorsunuz. Gerçekler bir gün tek tek ortaya çıkacak, açıklayacağınız karara güvenmiyoruz” dedi.

‘TİYATRO SERGİLENİYOR’

Oğlunu maden kazasında kaybeden bir baba, duruşmada söz alarak “Verdiğiniz cezalar 301 madenci için 6’şar güne denk geldi. Dört kişiyi koruyarak burada bir tiyatro sergiliyorsunuz. Fıtrat diyeni de tekme atanı da sizin vereceğiniz kararları da unutmayacağız” dedi. Eşini kaybetmiş bir madenci eşi, “Adalet mülkün temeli ya hani, temel kalmadı, Türkiye’nin üzerine çöktü. Kızım Erdoğan’a laf söyledi diye para cezası verildi. Para hırsı yüzünden yakıp kavurdular bizi. Elinizi vicdanınıza koyun” derken, iki oğlunu kaybetmiş bir anne de “Benim çocuklarım geri gelmez. Adalet yok. Parayla satılmışsınız” diyerek tepki gösterdi.

‘KİMSEYE KÖTÜLÜK ETMEDİM’

Hayatı boyunca kimseye kötülük yapmadığını savunan sanık Can Gürkan, şunları söyledi: “Beni tanımayan insanlar, benimle ilgili haberler yaptılar. Ben o insan değilim. Yaratılan Can Gürkan cezalandırmak istendi. Bugün geldiğimiz adalet sürecinde mahkemeden suçlu cezalandırması bekleniyor. Ancak cezalandırırsa mahkeme olarak kabul ediliyor. Ben hayatım boyunca kimseye kötülük etmedim. Bir kişi benim maliyet nedeni ile güvenlikten kaçtığımı iddia etsin, ben her cezaya razıyım.”

Mahkeme karar için duruşmayı 16 Haziran Çarşamba gününe erteledi.