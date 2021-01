"Soma davasında heyet ve karar değişti, sanıklar ödüllendirildi"

28 Ocak 2021 Perşembe, 15:14

Manisa’da, Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından işletilen Eynez Maden Ocağı’nda 14 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında 301 işçi can vermişti. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar 2018 yılında açıklandı ve basit taksir suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 15 yıl; bilinçli taksirden de Genel Müdür Ramazan Doğru’ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik’e 18 yıl 9 ay, Yardımcısı İsmail Adalı’ya 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020’de kararı bozdu. Gürkan, Doğru, Çelik ve Adalı’nın 301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez olası kastla yaralama suçlarından ceza verilmesi gerektiği vurgulandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Bu süreçte 12. Ceza Dairesi heyetindeki 3 üye değişti. Başkan Ahmet Er ve üye hakim Nadir Güngündeş koltuğunu korurken, üç yeni hakim heyete katıldı. Yeni heyete eski Adalet Bakanı ve Müsteşarı Kenan İpek, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve eski Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı katıldı.

Heyet değişimi Soma davasında verilen yeni kararı da etkiledi ve yeni heyet ikiye karşı üç oyla Daire’nin ­daha önce aldığı kendi kararını bozdu. Kararda, Can Gürkan’ın verilen cezanın artırılmasını artıracak şekilde “bilinçli taksirle” ceza verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca sanıkların infaz yasasından yararlandırılmasına hükmedildi.

"İKTİDARLA BAĞLANTILARINI SORGULAMAK ABES DEĞİL"



Soma davasında mağdur ailelerin avukatlarından Sercan Aran, ANKA Haber Ajansı’na yeni kararı şöyle değerlendirdi:

“Yargıtay’ın ilk bozma kararı geçerli olsaydı, bu sanıklar hayatını kaybeden her bir işçi için en az 20 yıl cezaevinde yatacaktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Yargıtay kendi kararından geri adım attı. Kararda hepimizin içinde bir şüphe var ve haksız olduğumuzu düşünmüyoruz. Çünkü 5 üyesinin 3’ü iki aylık süre zarfında değişti. Atanan kişilere baktığımızda eski Adalet Bakanı ve Müsteşarı Kenan İpek, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı. Bu kişilerin iktidarla bağlantılarını sorgulamak abes bir durum teşkil etmeyecektir.”

“22,5 YIL İLE YARGILANACAK”

“Bu hukuksuz kararla artık İsmail Adalı, Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik gibi isimler olası kastla adam öldürme suçundan yargılanmayacaklar. Yargıtay son bozma ilamıyla sadece Can Gürkan yönünden bilinçsiz taksirle verilen cezanın bilinçli taksirle verilmesi gerektiğinden bozdu. Can Gürkan ilk yargılamada 15 yıl hapis cezası almıştı, Yargıtay’ın bu kararıyla Can Gürkan’ın cezası 22,5 yıla çıkacak. 301 kişinin öldüğü bir olayda 22,5 yılla yargılanmak ceza değil aksine ödüldür.”