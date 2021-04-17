Son anket açıklandı: MHP seçmeninden Erdoğan'a şok!

17 Nisan 2021 Cumartesi, 09:22

Aksoy Araştırma, Türkiye Gündemi Nisan Ayı 3. Hafta Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bilboard ve ilçe binalarına asılan“128 Milyar dolar nerede?” afişlerinin 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan kaldırılması hatırlatılarak, toplatılan bu afişlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi sizin görüşünüzü daha çok yansıtmaktadır? sorusu soruldu.

Soruları yanıtlayan yurttaşların yüzde %66,7’si “128 Milyar dolar nerede?” afişlerinin cumhurbaşkanına hakaret içermediğini söylerken, %33,7’si cumhurbaşkanına karşı hakaret içerdiğini düşündüğünü belirtti.

MHP VE AKP SEÇMENİNDE DÜŞÜNCE AYRILIĞI

Araştırmada en çok dikkat çeken detay ise, Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olan MHP seçmeninin %51,8’inin “128 Milyar dolar nerede?” afişlerinin Cumhurbaşkanı’na karşı hakaret içermediğini söylemesi oldu. Aynı soruya AK Parti seçmeninin %62’si “hakaret içermektedir” %38’i ise hakaret içermemektedir yanıtını verdi.

Millet İttifakı'nda ise CHP ve İYİ Parti seçmeni büyük çoğunlukla afişlerin Cumhurbaşkanı’na hakaret içermediği görüşünü paylaştı. CHP seçmeninin %94,7’si 'afişler hakaret içermemektedir' derken, İYİ Parti seçmeninin %92’si afişlerin hakaret içermediğini belirtti. HDP seçmenin de %98’i “128 Milyar dolar nerede?” afişlerinin Cumhurbaşkanı’na hakaret içermediğini dile getirdi.