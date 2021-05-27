A Milli Takım'ın Azerbaycan ilk 11'i belli oldu

Hazırlık maçında Azerbaycan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2021 Perşembe, 18:47
A Milli Takım'ın Azerbaycan ilk 11'i belli oldu
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Hazırlık maçında Azerbaycan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş sürpriz isimlere şans tanıdığı hazırlık maçında, Rıdvan Yılmaz ilk kez milli oluyor.

İşte A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i:

Altay, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Rıdvan, Cengiz, Kaan, Halil Akbunar, Taylan, Orkun, Halil Dervişoğlu.


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