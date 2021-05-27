A Milli Takım'ın Azerbaycan ilk 11'i belli oldu
Hazırlık maçında Azerbaycan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu.
Hazırlık maçında Azerbaycan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu.
Teknik direktör Şenol Güneş sürpriz isimlere şans tanıdığı hazırlık maçında, Rıdvan Yılmaz ilk kez milli oluyor.
İşte A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i:
Altay, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Rıdvan, Cengiz, Kaan, Halil Akbunar, Taylan, Orkun, Halil Dervişoğlu.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması istifa getirdi
- Çocuk benden değil diyerek eşini öldürdü
- Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor mu?
- Soylu'nun omuz başındaki 'Erdal Bey'
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Emekli amiraller hakkında karar
- 13 yaşındaki çocuğun 'taciz' günlüğü kan dondurdu!
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Bitcoin'de son durum
- Sedat Peker hakkında yakalama kararı