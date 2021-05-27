Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nin gol kralları arasında
Ligue 1'de şampiyon olan Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan dört oyuncudan biri oldu.
Ligue 1'de sezonu şampiyon tamamlayan Lille takımında forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, attığı 7 golle UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan dört oyuncudan biri oldu.
Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanan final maçında Villarreal'in Manchester United'a penaltı atışlarında 11-10 üstünlük kurarak kupayı kazanmasıyla sonuçlanan UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralları da belirlendi.
Oynadıkları maçlarda 7'şer gol atan Yusuf Yazıcı (Lille), Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica) ve Borja Mayoral (Roma) bu sezon turnuvada ağları en çok sarsan isimler oldu.
Dört oyuncudan Yusuf Yazıcı ve Pizzi 8'er, Gerard Moreno 12, Borja Mayoral ise 13 maçta 7 gollük performans sergiledi.
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