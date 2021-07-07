Son dakika: Akbank'tan, KAP'a açıklama

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:40

Akbank dün bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorun kaynaklı olarak başlayan kesintilerin sürdüğünü, ancak durumun siber saldırıdan kaynaklanmadığını ve bir güvenlik problemi bulunmadığını duyurdu.

Banka KAP'a yaptığı açıklamada, müşterilere hizmet verdiği tüm kanalların sorundan etkilendiğini belirterek, ilgili birimlerin ve teknoloji iş ortaklarının çözüm için çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

'GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Açıklamada, "Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir" denildi.