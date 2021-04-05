SON DAKİKA | Bakan Gül'den bildiriyle ilgili yeni açıklama
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili açıklamasında, "Başaramayacaklar, demokrasimizi ileriye götüreceğiz" dedi.
Gül'ün açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Hala demokrasi hukuk nöbeti yargı mensupları tarafından yerine getirilmektedir. Millet iradesini geri götürmek isteyenler bilsin ki demokrasi asla geriye gitmeyecektir.
Başaramayacaklar, demokrasimizi ileriye götüreceğiz. Vesayetçiler karşısında güçlü siyaset var"
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