SON DAKİKA | Bakan Gül'den bildiriyle ilgili yeni açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili açıklamasında, "Başaramayacaklar, demokrasimizi ileriye götüreceğiz" dedi.

AA
05 Nisan 2021 Pazartesi, 11:19
SON DAKİKA | Bakan Gül'den bildiriyle ilgili yeni açıklama
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Gül'ün açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Hala demokrasi hukuk nöbeti yargı mensupları tarafından yerine getirilmektedir. Millet iradesini geri götürmek isteyenler bilsin ki demokrasi asla geriye gitmeyecektir.

Başaramayacaklar, demokrasimizi ileriye götüreceğiz. Vesayetçiler karşısında güçlü siyaset var"

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