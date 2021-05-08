Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 9. kez şampiyon!

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:23

Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, ligin 32. haftasında ezeli rakibi Borussia Dortmund'un RB Leipzig'i 3-2 mağlup etmesiyle üst üste dokuzuncu, toplamda 31. şampiyonluğunu elde etmeyi garantiledi. Ligde toplam üç maçı kalan Bavyera ekibinin bu akşam 19:30'da Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacağı maç, bu sonuçla birlikte tamamen formalite niteliği kazandı.

Borussia Dortmund'un Signal Iduna Park'ta ikinci sıradaki RB Leipzig'i 3-2 mağlup ettiği maç, bir gol düellosuna sahip oldu. 7. dakikada Marco Reus ve 51. dakikada Jadon Sancho'nun golüyle 2-0 öne geçen Borussia Dortmund, RB Leipzig'in 63. dakikasında Lukas Klostermann ve 77. dakikada Dani Olmo ile eşitliği sağlamasına engel olamadı. 87. dakikada Dortmund adına bir kez daha sahneye çıkan Jadon Sancho, sarı-siyahlıların üç puanı cebine koymasını ve ezeli rakipleri Bayern Münih'in şampiyon olmasını sağladı.

Bayern Münih, karşılaşmanın ardından şampiyonluğu sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla kutladı: