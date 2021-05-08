Paris Saint Germain Neymar'ın sözleşmesini uzattı
Paris Saint Germain, Neymar'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, kulüp sitesinden yapılan açıklamada kontratı gelecek yıl sona erecek Neymar ile yeni sözleşme için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Yeni sözleşmenin 2025'e kadar geçerli olacağı belirtildi.
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