Paris Saint Germain Neymar'ın sözleşmesini uzattı

Paris Saint Germain, Neymar'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:42
Paris Saint Germain Neymar'ın sözleşmesini uzattı
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, kulüp sitesinden yapılan açıklamada kontratı gelecek yıl sona erecek Neymar ile yeni sözleşme için anlaşmaya varıldığını açıkladı. 

Yeni sözleşmenin 2025'e kadar geçerli olacağı belirtildi.


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