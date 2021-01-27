SON DAKİKA | CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları tamamlandı
Çin menşeli koronavirüs aşısı CoronaVac'ın Türkiye'de devam eden Faz-3 çalışması tamamlandı.
Çalışmaya gönüllü katılanlara gerçek aşı olup olmadığına yönelik bilgilendirme mesajı gitti. Gönüllülerin 1 yıl süreyle takip edileceği söylenirken, gerçek aşı olmayanlara ise deneye katılma sırasına göre gerçek aşı olmak için çağrılacak.
Sağlık Bakanlığı, Çin merkezli koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı.
İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere, sırasıyla 90, 85 ve 80 yaş üzerindekilere, eczane çalışanlarına aşı yapıldı.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Erdoğan'ın eski avukatı İBB'den azledildi
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- Başdanışmanın yargı ile ilgili sözlerine CHP'den tepki
- Usta oyuncunun 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor
- TÜGVA temsilcisi kişiye özel sınavı geçemedi
Video Haberler
- TBMM TV, Türkistanlı kadının konuşmasında yayını kesti
- Erdoğan hakkında MSB'ye 4 soru
- İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
- 200 gram 'Türk saçı' 2 bin lira
- Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri
- Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu
- Sibirya'da bulundu! Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda
- Bakanlardan gelişigüzel “keyif çayı”
- Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde patlama sesi
- Sosyal medyadaki o video kurgu çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Erdoğan'ın eski avukatı İBB'den azledildi
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- Başdanışmanın yargı ile ilgili sözlerine CHP'den tepki
- Usta oyuncunun 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor
- TÜGVA temsilcisi kişiye özel sınavı geçemedi