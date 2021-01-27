SON DAKİKA | CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları tamamlandı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 11:58

Çalışmaya gönüllü katılanlara gerçek aşı olup olmadığına yönelik bilgilendirme mesajı gitti. Gönüllülerin 1 yıl süreyle takip edileceği söylenirken, gerçek aşı olmayanlara ise deneye katılma sırasına göre gerçek aşı olmak için çağrılacak.

Sağlık Bakanlığı, Çin merkezli koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı.

İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere, sırasıyla 90, 85 ve 80 yaş üzerindekilere, eczane çalışanlarına aşı yapıldı.

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